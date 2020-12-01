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Yılan tarafından boğulmak üzere olan yavru köpeği kurtardı!

01.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Michelle van Schouwen, inanılmaz bir cesaret göstererek yılan tarafından boğulmak üzere olan yavru köpek Jasper’ı kurtardı.

Bir köpek sahibi, küçük yavruya saldıran pitonu çıplak elleriyle kurtardı. Oldukça büyük bir sürüngen olan piton, bahçedeki çalılardan fırlayarak dokuz haftalık yavru Jasper’ın bedenine sarıldı.

Cuma günü meydana gelen olayda, Michelle van Schouwen, piton tarafından saldırıya uğrayan evcil hayvanını büyük bir cesaret örneği göstererek kurtardı.

Köpeğin ağlamalarını duyarak bahçeye çıkan van Schouwen elindeki kağıt rulosuyla yılana vurdu. Ancak çok az zaman vardı. Cesur kadın yılanı aldı ve Jasper’ı kurtarmak için yılana dokundu.

Kurt köpeği Jasper bahçede dolarşırken yılan saldırısına uğradı.

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Van Schouwen, pitonu bahçenin karşısına attıktan sonra hayvanın yaralarıyla ilgilenmeye başladı. Daha sonra basına olayı anlatan van Schouwen “Panik olmuştum. Koştum ve verandanın sonuna geldiğimde çığlık attım. Jasper’ın etrafına dolanmış yılanı gördüm” dedi.

Piton çalılıkların altından çıktı.

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Yavru Jasper’ın etrafına dolandı.

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Sol kulağından yaralanan Jasper’ın akciğerlerinde ezilme olsa da sağlık durumu iyi. Avustralya’da oldukça yaygın bulunan pitonların uzunluğu 3 metreyi geçebiliyor. Küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle beslenen bu tür, avının etrafına dolanabiliyor.

Pitonların kedi ve köpek gibi evcil hayvanları öldürdüğüne dair bölgede çok sayıda ihbar var. Ancak genellikle yetişkinliklerinde oldukça uysal bir tür olan pitonlar da evcil hayvan olarak beslenebiliyor.


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