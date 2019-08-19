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Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 19:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde üzerine bastığı yılan tarafından bacağından ısırılan Nurdan Argun (59) hastanede tedaviye alındı.

Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde üzerine bastığı yılan tarafından bacağından ısırılan Nurdan Argun (59) hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, İnegöl'deki kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki depodan eşya almaya giden Nurdan Aygun, fark etmeden yılanın üzerine bastı. Yılan da Aygun'u bacağından ısırdı. Acı içinde bağıran Aygun'u duyan ailesi kadını, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nurdan Aygun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Yılan tarafından ısırılan kadın hastanelik olduYılan tarafından ısırılan kadın hastanelik oldu

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