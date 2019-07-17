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Yılan tarafından ısırılan kişinin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün, aracıyla üzerinden geçtiği yılanın öldüğünü sanarak kontrol ettiği sırada ısırılan Kenan Giray'in hastanedeki tedavisi devam ediyor - Giray: "Kolumu da canımı da kaybetme noktasına geldim. Ucuz atlattım, verilmiş sadakam varmış" - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Mehmet Bayram: - "Müdahale edilmeseydi hasta hem elini hem kolunu kaybedebilirdi. Hastada zehrin etkisine bağlı cilt ve cilt altında kanamalar da vardı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün, aracıyla üzerinde geçtiği yılanı kontrol ettiği sırada ısırılan Kenan Giray, ölümden döndü.

Makam Küme Evleri bölgesinde, aracıyla üzerinde geçtikten sonra öldüğünü sandığı yılanı kontrol ederken ısırılan Giray'ın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Giray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeden ayrıldığı sırada aracıyla bir yılanın üzerinden geçtiğini fark ettiğini, yılanın öldüğünü zannederek bakmak için araçtan indiğini söyledi.

"Ölü gibi görünüyordu. Taş attığım sırada elime sıçradı ve başparmağım ile işaret parmağımın arasından ısırdı. İlk etapta acı hissettim daha sonra elim yavaş yavaş şişmeye başladı." diyen Giray, yaklaşık 6 dakikada Ergani Devlet Hastanesine ulaştığını belirtti.

Giray, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini dile getirerek, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildiğini aktardı.

Tedavisinin devam ettiğini ifade eden Giray, "Kolum çok şişti. Doktorların söylediğine göre, kolumu da canımı da kaybetme noktasına geldim. Ucuz atlattım, verilmiş sadakam varmış. Bugünleri bir daha görmek istemiyorum. Çok şükür iyiyim." diye konuştu.

Giray, yılanın yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğunu, bölgede benzer türde yılanlara sıkça rastladıklarını aktardı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde görevli Dr. Mehmet Bayram da hastada yılan zehrine bağlı cilt ve cilt altında ciddi şişlikler olduğunu, bu nedenle ele ve parmaklara çok az kan geldiğini belirtti.

Hastanın hemen ameliyata alındığını anlatan Bayram, "Müdahale edilmeseydi hasta hem elini hem kolunu kaybedebilirdi. Hastada zehrin etkisine bağlı cilt ve cilt altında kanamalar da vardı. Hastaya kan verdik ve ameliyatla kolunda açtığımız kesiklerle hastayı rahatlattık." şeklinde konuştu.

Bölgede yılan ısırma vakalarıyla karşılaşıldığına işaret eden Bayram, "Yılan ısırması durumlarında ciddi sıvı kayıpları meydana geliyor, hasta hayatını da kaybedebiliyor. Acilen en yakın hastaneye gidilmeli fakat hastaneye gitme süresinde bol sıvı alınmalı. Genelde el ve ayakta ısırma oluyor, bu durumda da ısırılan el ve ayak yüksekte tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Diyarbakır Kenan Giray yılan

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