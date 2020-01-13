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  4. Yılan terbiyecisi Eda Taşpınar

Yılan terbiyecisi Eda Taşpınar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Renkli yaşantısı ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği seyahatler ile dikkatleri üzerine çeken moda bloggerı Eda Taşpınar, Marakeş ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini heyecanlandırdı.

Yılan terbiyecisi Eda Taşpınar

Şezlong üzerinde sergilediği bronz vücuduyla ünlenen ve bir dönem yazın gelişini müjdeleyen isim olarak yazılıp çizilen Eda Taşpınar, her ne kadar şezlong fotoğraflarını geride bırakmış olsa da bronz vücudunu sergilemekten geri durmuyor. Birbirinden çekici fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Eda Taşpınar bu defa Fas ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarıyla gündemde…

eda-taspinar-instagram

YILANLARLA POZ VERDİ

Kırmızı Şehir olarak da bilinen Marakeş’e uğrayan ve buradaki gezintisi sırasında bol bol fotoğraf çektiren Eda Taşpınar, bir yılan oynatıcısının yanında poz vermeyi de ihmal etmedi.
edataspinar2-instagram
Bir ara yılanlardan birini boynuna alan ve onunla fotoğraf çektiren Taşpınar bu kareyi: “İşimiz böcek-yılan” notuyla verdi. Taşpınar’ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
eda taşpınar, yılan,

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