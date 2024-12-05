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  4. Yılancı Osman olay yarattı! Tezgahına el konulunca ortalığı birbirine kattı

Yılancı Osman olay yarattı! Tezgahına el konulunca ortalığı birbirine kattı

05.12.2024 21:54
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Adana'da "Yılancı Osman" olarak bilinen kişinin ayran tezgahına zabıta tarafından el konuldu. Tezgahına el konulan satıcı ortalığı birbirine kattı.

Yılancı Osman olay yarattı! Tezgahına el konulunca ortalığı birbirine kattı

Adana Otogarında ayrancı tezgahı bulunan "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman A.'nın tezgahına zabıta el koydu. Bunun üzerine Osman A., ortalığı adeta birbirine kattı. Osman A., polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana tezgah
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