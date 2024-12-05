Yılancı Osman olay yarattı! Tezgahına el konulunca ortalığı birbirine kattı

Adana Otogarında ayrancı tezgahı bulunan "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman A.'nın tezgahına zabıta el koydu. Bunun üzerine Osman A., ortalığı adeta birbirine kattı. Osman A., polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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