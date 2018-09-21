HABER

Yılanı kaçırmak için yaktıkları ateş panik yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçilerin barındığı çadırın etrafındaki yılanı kaçırmak için çocukların yaktığı ateşle tutuşan otlar, paniğe yol açtı.

Ramazan TUNCER-GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçilerin barındığı çadırın etrafındaki yılanı kaçırmak için çocukların yaktığı ateşle tutuşan otlar, paniğe yol açtı. İlçe merkezine bağlı Gedikli mahallesi kırsalında mevsimlik işçilerin kurduğu çadırların etrafında oynayan çocuklar, gördükleri yılanın gitmesini sağlamak amacıyla ateş yaktı. Yanan ateşin tutuşturduğu otlar, paniğe yol açtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevler çadırlara sıçramadan söndürdü.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu ToplantısıMÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantısı
Bilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması için destek istedi (2)Bilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması için destek istedi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.