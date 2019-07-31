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Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı çiftlikte yılanı öldürmek için eline aldığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'in (21) ölümüne neden olan Ali El Arid (28), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Olay, dün sabah saatlerinde Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.’ye (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı.

TÜFEK ATEŞ ALDI

Arid, dün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti. Yılanı vurmak için eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'in sırtına isabet etti. 2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı.

EŞİ KURTARILAMADI

Ali El Arid, eşini komşularının yardımıyla otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Zeynep El Arid'in cenazesinin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Ali El Arid ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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