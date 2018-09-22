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Yılanı sevmek isterken hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gezmek ve kestane toplamak için ormana giden genç, ormanlık alanda gördüğü yılanı eline alıp sevmek isteyince yılan tarafından sokuldu.

Cide ilçe merkezinde yaşayan 29 yaşındaki Okan Duru, kestane toplamak ve gezmek için Kasım köyü üzerindeki ormanlık alana gitti. Duru, kestane toplarken 80 cm büyüklüğünde boz bir yılan gördü. Çevre ve doğa sevgisiyle tanınan genç, yılanı eline alıp sevmek isteyince yılan tarafından kol bölgesinden sokuldu.

Ormanlık alana beraber gittiği arkadaşı Gökhan Gülcan'ın ilk müdahalesinin ardından Duru, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yılanın zehirli olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yılanın sokma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna çekilen görüntülerde Okan Duru’nun yılanı yakalama anı bulunuyor. Yılanı bir süre seven Okan Duru, bir anlık dalgınlık sonrası yılan tarafından sokuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU yılan

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