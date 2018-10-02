Yılanı yakalayıp, kavanoza koydular

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkez Yenimahalle'deki Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmaya gelenler, içeride yılan gördü. Yılanı yakalayıp, cam kavanoza koyan cemaat, belediye görevlilerine verdi. Merkez Yenimahalle'de bulunan Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmak için gelenler, içeride yılan olduğunu fark etti. Önce panik yaşayan cemaat, daha sonra kısa süren çalışma sonucu yılanı yakalayıp, cam kavanoza koydu. Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen Elazığ Belediyesi'nden görevliler, yılanı aldı. Yılanın camide yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Açık açık tehdit etti! Devamı gelecek
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak
Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak
Korkutan rakam açıklandı! Tüm dünyayı yakıp kül edebilir
Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum