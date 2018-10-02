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Yılanı yakalayıp, kavanoza koydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkez Yenimahalle'deki Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmaya gelenler, içeride yılan gördü.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkez Yenimahalle'deki Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmaya gelenler, içeride yılan gördü. Yılanı yakalayıp, cam kavanoza koyan cemaat, belediye görevlilerine verdi. Merkez Yenimahalle'de bulunan Tevfikiye Camii'ne sabah namazını kılmak için gelenler, içeride yılan olduğunu fark etti. Önce panik yaşayan cemaat, daha sonra kısa süren çalışma sonucu yılanı yakalayıp, cam kavanoza koydu. Cemaatin ihbarı üzerine camiye gelen Elazığ Belediyesi'nden görevliler, yılanı aldı. Yılanın camide yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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