HABER

Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir yılan tarafından boğulmakta olan kartal, son anda kurtarıldı.İmranlı’da ilginç bir doğa olayı cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Sivas’ta yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir yılan tarafından boğulmakta olan kartal, son anda kurtarıldı.
İmranlı’da ilginç bir doğa olayı cep telefonu ile kayıt altına alındı. Kırsalda çalışan köylüler, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın büyük bir kartalı boğarken yakaladı. Kartalın boynuna dolanan yılan köylülerin müdahalesiyle kartalın boynundan alındı. Kartal uçup uzaklaşırken, yılan köylüler tarafından başı ezilerek öldürüldü. Cep telefonuyla kayıt altına alınan bu anlar sosyal meydana da paylaşıldı.

PARTNERKosta Rika aşıkları böyle görüntülendiKosta Rika aşıkları böyle görüntülendi
Dünya mirası listesindeki ‘Yüzyılın bitkisi’ sanayinin ortasında çiçek açtıDünya mirası listesindeki ‘Yüzyılın bitkisi’ sanayinin ortasında çiçek açtı
(Özel) Dizide hem oyuncu, hem de tasarımcı(Özel) Dizide hem oyuncu, hem de tasarımcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

Bu kafe yüzüyor!

Bu kafe yüzüyor!

Beyoğlu'nda kaçak göçmen operasyonu!

Polisin dikkati her şeyi ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: S-400'lerin sevkiyatı kapsamında Mürted'e 15’inci uçak indi

Sevkiyat devam ediyor! Bir uçak daha indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.