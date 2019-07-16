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Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Kenan Giray isimli vatandaş, yılan tarafından sokuldu.

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma alındı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Kenan Giray isimli vatandaş, yılan tarafından sokuldu. Rahatsızlanan Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, önceki gün Ergani ilçesinde yaşandı. Bahçede yılan gören Giray, etkisiz hale getirmek istediği hayvan tarafından kolundan sokuldu. Kısa sürede fenalaşan Giray, Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumu kötüleşmeye devam eden Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.
Giray’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma alındı

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