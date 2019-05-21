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Yılanın ısırdığı çoban, hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koyunları otlatırken dinlenmek için oturduğu yeşillik alanda yılanın ısırdığı Sadettin Mutlu (73), hastanede tedaviye alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde koyunları otlatırken dinlenmek için oturduğu yeşillik alanda yılanın ısırdığı Sadettin Mutlu (73), hastanede tedaviye alındı. Hastanede yapılan tetkitlerde yılanın zehirli olduğu belirlendi. Mutlu'nun 12 saat hastanede kalacağı belirtildi.

İnegöl ilçesi Olukmak Mahallesi'nde çobanlık yapan Sadettin Mutlu, dinlenmek için yeşillik alana oturdu. Bu sırada, arkasından gelen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Mutlu'nun elini ısırdı. Yılan ardından hızla gözden kaybolurken, elinde kanama ve şişme oluşan Mutlu, otomobiline binerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Mutlu'nun burada ilk tedavisi yapılırken, yapılan tetkitlerde yılanın zehirli olduğu belirlendi. Mutlu'nun 12 saat tedavi altında kalacağı belirtildi. Yaşadığı anı anlatan Sadettin Mutlu, ''Koyunları otlatmak için meraya gittim. Yorulmuştum, dinlenmek için yeşillik bir yere oturdum. Meğer yılanın yanına oturmuşum, elimi ısırdı. Kanamaya başladı, ben de kanı emerek zehri çıkarmak istedim. Elim şişince hastaneye geldim. 12 saat burda kalacağım'' dedi.

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