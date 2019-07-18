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Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde zehirli yılan sokması nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kalan ve sonrasında iyileşen çiftçi, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.Elmalı Mahallesi’nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, yaklaşık 1 ay önce tarlada traktörün arkasına kaya parçası koymak istediği sırada engerek cinsi zehirli yılan türünün saldırısına uğramıştı.Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu Şali, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’nde 4 gün yoğun bakımda kalmıştı.Taburcu edilen çiftçi Şali yaşadığı o anı anlattı.

Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde zehirli yılan sokması nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kalan ve sonrasında iyileşen çiftçi, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
Elmalı Mahallesi’nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, yaklaşık 1 ay önce tarlada traktörün arkasına kaya parçası koymak istediği sırada engerek cinsi zehirli yılan türünün saldırısına uğramıştı.
Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu Şali, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’nde 4 gün yoğun bakımda kalmıştı.
Taburcu edilen çiftçi Şali yaşadığı o anı anlattı. Parmağında şişlik olduğunu belirten Şali, “Traktörle tarlaya arpa almaya gitmiştim. O sırada traktörün arkasına koymak için yerden taş alırken, elimin yandığını hissettim. Elim kan içinde kaldı ve bir arkadaşın arabasıyla yılan ısırığı şikayetiyle hemen acile gittik. Elimde halen şişlik var ve daha düzelemedim. Bana saldıran engerek yılanı tehlikeli ve zehirli. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu.
Zehirli yılan türünün arazide sık sık görüldüğünü ifade eden Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban ise, vatandaşlar için tehlike arz eden engerek türü için yetkililerin bölgede vatandaşlara bilgilendirmeler yapması gerektiğini savundu.

Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı

Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı

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