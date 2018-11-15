Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek

Öldürme gücünün yanında bilinmesi gereken başka özellikleri de bulunan yılanların bazıları uçabiliyor, bazıları ise yırtıcı kuşları sadece çıkardığı gazla uzaklaştırabiliyor. İşte yılanlar hakkında bilinmesi gereken 15 gerçek...
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Yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Onun dışında dünyanın her yerinde en az bir yılan türü yaşar.
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Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük yılan 10 santimetre uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır.
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Dünyada yaklaşık 3 bin 400 yılan türü bulunuyor. Bunların sadece 600'ü zehirli. Zehirli yılan türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
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Bazı yılanlar çift başlıdır. Hatta birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler.
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Yılanların 112 milyon yıl önce 4 ayaklı sürüngen atalarından evrimleştiğine inanılıyor. Piton ve boğa yılanlarının hala arka ayaklarının izleri olduğu düşünülüyor.
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Yılanlar ormanlarda, çöllerde, denizlerde ve dağlarda yaşarlar. Himalayalar'da da 4900 metre yükseklikte yılan türüne rastlanmıştır.
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Bir çıngıraklı yılanın kuyruğunun sallanmasına neden olan kaslar dünyanın en hızlı hareket eden kaslarıdır. Saniyede 50 kez kasılır.
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Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan Kara Mamba'nın ısırığı bir insanı 45 dakika içinde öldürür. Panzehiri bulunmadan önce bu yılanın ısırdığı insanın ölüm oranı yüzde 100'dü.
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Birçok yılanın kafalarından daha büyük avları yutmaları için hareketli çeneleri bulunmaktadır.
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Brezilya'da Yılan Adası olarak bilinen, dünyanın en çok yılan nüfüsunu barındıran bir ada bulunuyor. Her 1 metrekarede 11 yılan olduğu tahmin ediliyor.
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Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarının yerlisi olan yeşil anaconda dünyadaki en ağır ve en büyük yılan olarak kabul edilir. Bildirildiğine göre 227 kilogram ağırlığı geçebilir ve neredeyse 9 metre uzunluğa ulaşabilir.
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Pitonlar ve bazı Boa yılanları, sıcakkanlı avlarını görmeye yarayan burunlarının üzerinde kızıl ötesine duyarlı alıcılara sahiptirler.
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Zehirli yılanlar her yıl dünyada yaklaşık 90.000 insanı öldürür. Ancak, en ölümcül hayvanlar olmaktan çok uzaktırlar. Örneğin sivrisinekler yılda 1 milyondan fazla insanı öldürür.
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Güneydoğu Asya'ya özgü 'uçan yılanlar' olarak bilinen bir yılan türü 100 metreye kadar mesafelerde ağaçtan ağaca süzülebilme yeteneğine sahiptir.
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Yılanların göz kapakları olmaz. Bunun yerine, onlar brille denilen, şeffaf, disk şeklinde cilt veya koruma için gözleri kaplayan bir tabakaya sahiptirler.
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