Yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyünde oturan Umutcan Yarış (20), sokakta gezerken yıkılmış bir evin enkazında 2 yılan ın birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptığını gördü.

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılanların başında gelen ve boyları 1,5 metre civarında olan engerek yılanlarının birbirlerine sarıldığı anlar, Yarış tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.