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Yılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yılanların evine yuva yapması nedeniyle 3 çocuğuyla, 1.5 aydır dışarıda kalan Dilek Dağcıoğlu, yetkililerden yardım bekliyor.

Yılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yılanların evine yuva yapması nedeniyle 3 çocuğuyla, 1.5 aydır dışarıda kalan Dilek Dağcıoğlu, yetkililerden yardım bekliyor. Gündüz evinin önüne çıkardığı koltuklarda, gece ise çatıda kalan Dağcıoğlu, "Önümüz kış. Bir ay sonra yağmurlar başlayacak. Damda yatıyoruz ama o zaman yatamayacağız. Maddi durumum iyi olmadığı için de ev bulup çıkamadım. İnşallah birileri sesimi duyar ve bana yardım eder" dedi.
Kepez ilçesi Orta Mahalle'sinde 2 yıldır kirada oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 1.5 aydır evine giremiyor. Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korktuğu için mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor. Daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini, ekipler gelip ilaçlamasına rağmen çözüm olmadığını aktaran Dağcıoğlu, maddi yetersizlik nedeniyle evden çıkamadığını da belirtti.
1,5 ay önce yılan gördüğünü belirten Dilek Dağcıoğlu, "İtfaiyeciler iki kez geldi ve yerin altında yuva yaptıkları belirlendi. Yılanların ne yapacağı belli değil. Birimizi ısıracaklar diye korkuyorum. Çocuklarımı dışarıdan içeriye almıyorum. Ben elimde değnekle, kürekle korkarak içeri giriyorum. Maddi imkansızlıktan dolayı 2 yıldır mecburen burada oturuyorum. Önümüz kış. Bir ay sonra yağmurlar başlayacak. Hava soğuyacak. Bugün damda yatıyoruz ama o zaman yatamayacağız. Bana can güvenliğimin olmadığını ve acilen evi tahliye etmem gerektiğini söylediler. Maddi durumum iyi olmadığı için de ev bulup çıkamadım. Korkumdan çocuklarımla dışarda yaşıyorum. İnşallah birileri sesimi duyar ve bana yardım eder" diye konuştu.

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Yılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyorYılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyorYılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyorYılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyor

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