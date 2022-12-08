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Yılbaşı 2023 ne zaman, hangi gün? 31 Aralık, 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün? Heyecanlı bekleyiş başladı!

08.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde çok sayıda vatandaş yılbaşı tatili için en uygun seçenekleri araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Yılbaşı 2023 ne zaman, hangi gün? yılbaşı tatili kaç gün? İşte 31 Aralık ile 1 Ocak gününe ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Yılbaşı 2023 ne zaman, hangi gün? 31 Aralık, 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün? Heyecanlı bekleyiş başladı!

Yılbaşı bilindiği üzere her sene farklı günlere denk gelmektedir. Dolayısıyla birçok kişi yılbaşı 2023 ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. "Yılbaşı 2023 ne zaman, hangi gün" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken bazı internet kullanıcıları da yılbaşı 2023 tatili kaç gün sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

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YILBAŞI 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Yılbaşı günü merak konusu oldu.

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 2023'ün ilk günü olan 1 Ocak ise Pazar günü.

YILBAŞI 2023 TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılının son günü 31 Aralık Cumartesi günü olacak. Yılın ilk günü 1 Ocak hafta sonu günlerine denk geldiği için hafta sonu tatili olacak.

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