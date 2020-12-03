Yılbaşı ağacının dallarında koala bulundu

Ağaçta kendine rahat bir yer edinen sevimli hayvan, bir yardım kuruluşu tarafından ağaçtan indirilip daha uygun bir yere taşındı.

Adelaide’de bir aile, Noel için hazırladığı yılbaşı ağacında ‘sıradışı bir dekorasyon’la karşılaştı.

Amanda McCormick adındaki kadının kızı evin kapısını açık bırakınca bir koala içeri girdi ve daha sonra da Noel ağacında kendine güzel ve rahat bir yer edindi.

Adelaideli kadın 'sıra dışı dekorasyonu' fark edince, hemen koala yardım kuruluşu olan 1300Koalaz'i arayıp yardım istedi.

BAŞTA İNANMADILAR

Kadının konuştuğu yardım hattı operatör, başta kadının bir şaka kurbanı olduğunu zannetti. Ancak McCormick'in ısrarı üzerine operatör bir yardım ekibin yollamaya karar verdi.

Olay yerinde çekilen fotoğraflar, küçücük hayvanın sakin ve dingin bir şekilde ağaca tutunduğunu gösterirken, kurtarma ekibi geldiğinde tüylü hayvanın biraz daha hareketlendi.

Kurtarma operasyonundan yayımlanan görüntülerde, eldivenli görevliler koalayı battaniyeye sarıp ağaçtan indirirken, sevimli hayvanın inleyip hırladığı görülüyor.

Koala daha sonra daha uygun bir okaliptüs ağacının dalına götürülmek üzere kafese yerleştirildi.

‘İYİ ŞANS İŞARETİ OLABİLİR’

Sosyal medya kullanıcılar, 'sıra dışı Noel hikayesini' sevimli bulurken, bir kullanıcı "Sadece Avustralya'da" diye yazarken, başka biri, koalanın beklenmedik ziyareti iyi şansı işareti olabileceği yorumunu yaptı.

