Yılbaşı ağaçları ve süslemelerinde alerjik reaksiyon uyarısı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) İkinci Başkanı Prof. Dr. Can Kocabaş, yılbaşının olmazsa olmazları olan çam ağaçları, süsleme ve kokuların alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kocabaş, yapılan çalışmalara göre bu süsler ve kokuların solunum yollarını tahriş edebilen mantar ve sporlar içerdiğini belirtti.

Alerjik hastalığı olanların bu riskler hakkında bilgi sahibi olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğin ifade eden Prof. Dr. Kocabaş, "Yılbaşında eve süsleme amacıyla alınan çam ağaçları, kokular, solunum yollarını tahriş edebilen maddeler ve mantar sporları içerebilir. Yapılan çalışmalarda iç ortam havasında mantar sporlarının ve solunum yollarını tahriş edebilen kimyasal kokuların düzeyi 6 kat daha yüksek bulunmuştur. Mantar sporlarına alerjisi olan hastalar bu nedenle dikkatli olmalıdırlar. Mantar sporlarına alerjisi olan astımlı hastalarda öksürük, nefes darlığı ve hışıltıya neden olurken 'alerjik rinit'i olan hastalarda burun akıntısı, hapşırık, kaşıntı bulguları görülebilir" dedi.

'ÇAM AĞAÇLARINI ÇAMAŞIR SUYU İLE YIKAYIN'

Prof. Dr. Can Kocabaş, yeni yılda eve alınan yapay çam ağaçlarının çamaşır suyuyla yıkanması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yapay çam ağaçlarını doğal görünüme kavuşturmak için ağaçlarda uçucu yağlar kullanılıyor. Kapalı ortamlarda bu maddeler yüksek düzeylere ulaşarak solunum yollarında tahrişe neden olabilmektedir. Ülkemizde pek sorun olmasa da batı toplumlarında yılbaşını kutlamak amacıyla ev içerisinde yapılan süslemelerden kaynaklanan sorunlar 'yılbaşı ağacı sendromu' olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan bu sendromda astım ve 'alerjik rinit'i olan hastaların şikayetlerinde yılbaşı kutlamaları sırasında artış olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle evimize alacağımız yılbaşı çamlarını çamaşır suyu ile yıkayıp, su ile durulamak ve kuruttuktan sonra evin içine almak gerekir."

'DOĞAL ÇAM AĞAÇLARINDA DA ALERJİ RİSKİ'

Prof. Dr. Can Kocabaş, doğal çam ağaçlarının da alerjik riskleri olduğunu kaydederek, "Çok tasvip edilmese de bu ağaçlar evin içine alındığında polen salınımı yapabilirler ve kapalı ortamlarda yüksek düzeylere ulaşabilir. Çam ağacı polenine alerjisi olan astımlı hastalarda nefes darlığı, öksürük ve göğüste hışıltıya neden olabileceği gibi, 'alerjik rinit'i olan hastalarda hapşırık, burun akıntısı ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca doğal ağaçlarda çok çeşitli mantar sporları ve çeşitli alerjenlerin olabileceği de unutulmamalıdır" dedi.

'YILBAŞI SOFRALARINA DİKKAT'

Prof. Dr. Can Kocabaş, besin alerjisi olan vatandaşların da yeni yıl kutlamalarında dikkatli olması uyarısında bulunarak "Yılbaşı sofralarının zenginleştirirken besin alerjileri olan konuklarımız için de hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü besin alerjilerinin en korkulan sonuçlarından birisi ‘anafilaksi’ yani ‘şok’ tablosudur. Fark edilmeden kazara alınacak alerjik olduğumuz besinler aniden 'anafilaksi' gelişimine neden olabilirler. Kuruyemişler, inek sütü ve yumurta yılbaşı sofralarında menüler içerisinde bulunması en muhtemel alerjenlerdir. Konuklarınız arasında bu besinlere alerjisi olanlar varsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Yılbaşını dış mekanlarda kutlayacakların da eğlence yerlerinde bu hassasiyetin azalabileceğini düşünerek servis sağlayıcılarından bu durumu doğrulamaları daha da iyisi önceden bilgilendirme yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır" diye konuştu.