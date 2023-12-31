Yılbaşı akşamı damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini vurup intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Cengizhan Sayın, kayınpederi Hüseyin K. (65) ve kayınvalidesi Selime K. (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cengizhan Sayın üzerinde bulunan tabancayı ateşleyerek kayınbapederi ve kayınvalidesini yaraladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kurt çifti isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Cengizhan sayın bu kez tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Cengizhan Sayın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan kayınbaba ile kayınvalide ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)







