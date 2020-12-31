Yılbaşı akşamı jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

Samsun’da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı akşamı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da yılbaşı ve bu akşam saat 21.00’den ve Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı. Yapılan HES sorgulamasında korona virüs nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

