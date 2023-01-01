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Yılbaşı akşamı korkunç olay! Üniversite öğrencisi genç kız ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

01.01.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde yılbaşı akşamı yaşanan korkunç olayda, üniversite öğrencisi genç kız ile kendisini evde ziyarete gelen ağabeyi arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen 21 yaşındaki G.U., ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Yılbaşı akşamı korkunç olay! Üniversite öğrencisi genç kız ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Didim'deki feci olay, Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu O.U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

EVİN ORTASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Gece geç saatlerde ağabey O.U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen G.U., bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. O.U.’nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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cinayet

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