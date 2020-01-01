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  4. Yılbaşı akşamı markete giden evli kadını takip edip, böyle taciz etti

Yılbaşı akşamı markete giden evli kadını takip edip, böyle taciz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi markete gitmek için dışarı çıkan evli kadını takip edip, evinin önünde taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi markete gitmek için dışarı çıkan evli kadını takip edip, evinin önünde taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Kan donduran olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, yılbaşı gecesi Kocaeli’nin Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (39) isimli evli kadın evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken bir şahıs tarafından takip edilmeye başlandı. E.İ. evinin bulunduğu sokakta yürürken bir anda koşarak yanına yaklaşan şahıs tarafından taciz edilmeye çalışıldı. Bir anda panikleyen E.İ. şahsa tokat attı. Bunun üzerine şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Evine giren E.İ. durumu eşine anlattı. Eşi ile dışarı çıkan E.İ. şahsı bulamadı.

Kadını taciz eden şahsı güvenlik kameraları ele verdi
E.İ. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın yakalanması için inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kameraları incelemelerinin ardından E.İ.’yi taciz eden şahsın S.E. olduğu tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından kısa süre sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay anı saniye saniye kaydedildi.

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