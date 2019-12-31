Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.
Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak. Çekilişler bugün saat 15:00'te MPİ Genel Müdürlüğü'nde başlayacak. Yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan numaralar ve 8 milyon lira ile 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.
31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu sene toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde bu gece yapılacak çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.
BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR
2019 Milli Piyango çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu tam bilete isabet etmişti.
MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçen yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı. Bu rakamlar her sene dağıtılan ikramiye oranına göre değişiklik gösteriyor.
MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR?
3 rakamı 3 kez çıktı. 2 rakamı 10 kez çıktı. 1 rakamı 9 kez çıktı. 7 rakamı 8 kez çıktı. 4 rakamı 7 kez çıktı. 5 rakamı 7 kez çıktı. 6 rakamı 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan 0 ve 9 oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum