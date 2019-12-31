Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.

80 MİLYON TL'LİK MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak. Çekilişler bugün saat 15:00'te MPİ Genel Müdürlüğü'nde başlayacak. Yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan numaralar ve 8 milyon lira ile 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE KAÇ PARA DAĞITILACAK?

31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu sene toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde bu gece yapılacak çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR



2019 Milli Piyango çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu tam bilete isabet etmişti.