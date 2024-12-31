Yılbaşı çekilişi Milli piyango bileti çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve ikramiye sonuçları tam listesi

Türkiye, 2024'ün son saatlerine girerken milyonlarca vatandaş merakla Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekilişini bekliyor. Vatandaşlar aldıkları biletlere büyük ikramiyenin vurması yönünde hayallerini sürdürürken, 2025 Milli Piyango sonuçları için de sayılı dakikalar kaldı. Kullanıcılar ise yaptıkları aramalarda 'Milli Piyango bilet numarası ile bilet sorgulama ekranı açıldı mı? 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçlar ne zaman sorgulanacak?' sorularının cevaplarını aradı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sorgulama işlemini mynet.com'dan yaparak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SON 6 RAKAMINA GÖRE 10.000 BİN TL KAZANAN NUMARALAR



001547 002249 014369 016335 016623 044572 045374 062168 079999 092826099721 117539 125253 136818 174914 176656 201561 203444 205188 225294 236177 236548 251582 261117 262596 263593 277653 321585 326028 337161343504 349938 350749 356764 357184 383736 397892 403275 420841 433359 445076 450048 506698 523164 528213 549925 577425 591870 595253 598980 647754 663795 669923 685858 689050 692741 699614 711429 729524 741749764249 767368 775007 781843 786061 791606 791773 802480 830992 832399 842879 896280 902084 904235 919216 919504 919986 967375 988826 993307

SON 5 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL KAZANAN NUMARALAR



02084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 1111202084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 1111211432 11682 14229 16901 18359 20339 23544 23879 24591 2690527861 28093 30496 31841 32003 34279 34554 39191 44469 4535545542 45923 47266 48526 50268 51906 52700 65857 66459 6671766916 67104 71558 74543 76613 78439 83394 88754 90313 9033691153 91530 91652 92320 92425 92986 95282 95800 97120 98127

SON 4 RAKAMINA GÖRE 4.000 İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR



0120 0362 0966 1120 1141 1210 1424 1445 1452 1955 2065 2181 2561 2611 3189 3876 3911 4114 4309 4471 4656 5129 5240 5592 5682 5841 6442 6476 7007 71097143 7284 7309 7538 7597 8336 8431 8667 9514 9551

SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.800 TL KAZANAN NUMARALAR



005 055 160 187 242 253 260 354 390 481 492 494 592 622 627 675 695 820 858 925

SON 2 RAKAMINA GÖRE 1.200 TL KAZANAN NUMARALAR



08 20 21 42 61 71 91

2025 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

MİLLİ PİYANG0 2025 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milyonların merakla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü (bugün) saat 18:30'da başladı.

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Büyük ikramiyenin 600 milyon lira olduğu yılbaşı çekilişinde sonuçları mynet.com'dan takip edebilirsiniz. Canlı yayında düzenlenecek olan çekilişte ikramiye kategorilerine göre numaralar çekildikten sonra sorgulama ekranı aktif olacak.

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

YILBAŞI İKRAMİYESİNDE AMORTİ NEDİR?

2025 Yılbaşı Çekişlişi için Milli Piyango bileti alanlar bir yandan da 'amorti' sonuçlarını merak ediyor. Kısaca biletin son rakamına isabet eden ikramiye olarak ifade edilen amaorti, her Milli Piyango çekilişinde 2 adet olarak belirleniyor. Amorti 0-1-2-3-4 rakamlarından 1 adet ve 5-6-7-8-9 rakamlarından 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet tespit edilir.

2025 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ NE KADAR?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde biletine amorti isabet eden kişiler '2025 amorti kaç para, kaç TL?' sorusuna yanıt arıyor. Amorti kısaca bilete ödenen tutarın iadesi olarak ifade edilebilir. Örnek olarak çeyrek bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 150 TL, yarım bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 300 TL ve tam bilete amorti isabet ederse bilet sahibi 600 TL kazanacak. Eğer bir bilete hem amorti hem daha yüksek bir ikramiye isabet ederse daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır. Örnek olarak tam biletinize 5000 TL ve amorti çıktığı göz önüne alınırsa 5000 TL’yi alırsınız.

BÜYÜK İKRAMİYE ve 60 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE NE ZAMAN BELİRLENCEK

Milli Piyango 2025 çekilişleri 2 bölüm olarak yapılacak. Birinci bölüm 18:30'da başladı ve bu bölümde bin 200 TL ila 60 milyon TL arası ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

İkinci bölümde ise amorti ile 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak.