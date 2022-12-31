Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi açıklandı mı? Büyük ikramiyenin kazananı belli oluyor

Milli Piyango Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 12.30 itibariyle başladı. Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek. Büyük İkramiye çekilişine saatler kala araştırmalar hız kazandı. Çekilişi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar 2023 özel Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. İşte detaylar...

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekişi bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) saat 12.30'da başladı.

Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15’te yapılacak. Çekiliş Kanal D'de canlı olarak ekrana gelecek.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

2023 Milli Piyango çekilişini televizyonda canlı izlemek için gerekli olan frekans bilgileri de belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.



