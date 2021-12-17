Yılbaşı çekilişinde iş arkadaşına ne alacağını bilemeyenlere ofis işlerine yardımcı ürün önerileri

Ofis işlerine yardımcı ürünler, masa üstü düzenleyicisinden takvime kadar geniş bir yelpazeye sahip. Bu ürünler iş ortamını düzenli hale getirirken daha kaliteli vakit geçirmenize imkan tanıyor. Piyasada farklı özellikleriyle ön plana çıkan pek çok ofis eşyası var. Bu sebeple, işlevselliği ve estetik görünümü de göz önünde bulundurarak arkadaşınızın zevkine uygun bir tercih yapabilirsiniz. İşte karşınızda tek bir tıkla ulaşabileceğiniz birbirinden kullanışlı ürünler!

1. Masanızdaki dağınıklığa son verin!

Dağınık bir çalışma ortamı işe odaklanmayı zorlaştıracağı için yaptığınız işten istediğiniz verimi almanız mümkün olmayabiliyor. Böyle bir sorununuz varsa Devan Masaüstü Düzenleyicisi ile dağınıklığa bir son verebilirsiniz. 5 farklı bölmeden oluşan metal düzenleyiciye kalem ve dosya gibi pek çok farklı eşyanızı yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bir adet sürgülü çekmecesi bulunan ürün, pembe altın kaplamalı tasarımıyla masanızı düzenlerken şık bir görünüm yakalıyor. Çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Farklı amaçlar için kullanılabilen 72 adet metal klipsle birlikte satılan masa üstü düzenleyicisine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Yemeğini evden getirenleri buraya alalım...

Hazır yiyecek tüketmek yerine evden kendi yemeğini getirmeyi tercih eden bir iş arkadaşınız varsa yiyecek saklama kutusu harika bir hediye seçeneği olabilir. Önerimiz ise Lurrose Yiyecek Saklama Kutusu. Gıda ile teması güvenli olan ürün, paslanmaz çelik ve plastik malzemeye sahip. Çift katmanlı tasarımıyla farklı yiyecek çeşitlerini taşımanıza imkan tanıyan saklama kutusu, makarnadan çorbaya tüm yiyecekler için gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Kilitli kulpları sıvı gıdaların sızmasını engellerken taşıma çantası ise beslenme düzeninizi ofise taşımaya imkan veriyor!

Lurrose Yiyecek Saklama Kutusu’nu satın almak için buraya, diğer modelleri incelemek için ise bu bu linke tıklayın.

3. Tüm kablolar yerli yerinde...

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Artık işler teknolojik cihazlar üzerinden ilerlediği için karmaşık kablo görüntüsü kaçınılmaz olmaya başladı. Bu durum bir zaman sonra sıkıcı bir hal alabiliyor. Neyse ki basit ama fonksiyonel bir ürün olan Soulwit Kablo Tutucu ile bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırabilirsiniz. Paket halinde satılan ürünün içinde farklı boyutlarda 3 adet kablo tutucu bulunuyor. Çift taraflı bant yapıştırıcısıyla mermer, ahşap ve plastik gibi farklı yüzeylere tutturulabiliyor. Silikon materyalden üretilen kablo tutucu laptop, şarj aleti ve ağ kablolarını güçlü bir şekilde kavrayarak düşmelerini engelliyor.

Bu harika ürünü arkadaşınıza hediye etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

4. Cchaye Dosya Düzenleyici Raf ile tüm evraklar bir arada!

Günümüzde artık işle ilgili pek çok veri, toplantı notları veya projeler dijital ortama taşınmış olsa da dosyalar hala iş hayatının bir parçası. Masanızda kağıt kalabalığı oluşturan evrakları bir araya toplamak için Cchaye Dosya Rafı’na bir şans verebilirsiniz. Sentetik deri malzemeden üretilen ürün, klasik metal raflardan farklı bir görünüme sahip. Ahşaba benzer tasarımıyla masanıza şık bir hava katan 3 katlı dosya rafında evraklarınızı ayrı ayrı muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz bu rafa kitap ve dergi gibi farklı eşyalarınızı da yerleştirebilirsiniz.

Cchaye Dosya Rafı’nı yakından incelemek için buraya, benzer ürünleri görmek için ise bu bu linke tıklayabilirsiniz.

5. Özel eşyalarınız için kilitli kutu!

Yılbaşı çekilişi için ilginç bir hediye önerisi ister misiniz? Ortak kullanılan ofis ortamında özel eşyaları depolamak için emniyetli bir saklama alanına ihtiyaç duyuyorsanız farklı tasarımlara sahip kilitli kutular hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu noktada, sıradan bir kutu yerine ilginç tasarımıyla arkadaşınızın yüzünü güldürecek bir hediye tercih edebilirsiniz. Uzun ömürlü bir ürün olan Dewin Kilitli Kutu'nun dışı ince kağıt kabuktan, iç kısmı ise paslanmaz çelikten oluşuyor. Ayrıca dışarıdan sözlük olarak görünen kutunun iki adet anahtarı bulunuyor.

Ürünü daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Kendi planlayıcınızı oluşturmaya ne dersiniz?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

“Kendin yap!” fikirlerini sevenler için harika bir önerimiz var. Ofiste sıklıkla kullanılan eşyalar arasında planlayıcılar da bulunuyor. Piyasada yüzlerce çeşit ürün bulunsa da kendi zevkine göre bir planlayıcı tasarlamak isteyenlere Nuluxi Defter Kapağı’nı önerebiliriz. PVC materyalden üretilen şeffaf kapaklı ürün, açılır kapanır klipslere sahip. A5 ve A6 boyutundaki tüm kağıtları bu klipslere tutturabilir ve dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Dosyalarınızı güvende tutarken dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik edecek bu ürünü çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Nuluxi Defter Kapağı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Ekran karşısında boynunuz ağrımasın...

Masa başında sürekli ekrana bakmak fiziksel yönden bazı olumsuzluklara yol açabilir. Eğer monitör göz hizanıza uygun yükseklikte değilse kendinizi sürekli eğilir pozisyonda bulabilirsiniz. Duruş bozukluğu sonrası boyun ve omuz ağrıları yaşamamak için önleminizi alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. WoodACT Monitör Standı, bilgisayar ekranını 14 cm yükselterek ergonomik bir kullanım sağlıyor. 50 kg taşıma kapasitesine sahip olan ürün, ağır cihazlar için bile rahatlıkla tercih edilebiliyor. Çok yönlü bir kullanım sunan bu standı, farklı bölmeleri sayesinde düzenleyici olarak da kullanabilirsiniz.

WoodACt Monitör Standı’nı yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Norm Design Takvim ile yeni başlangıçlar...

Hayata yeni bir sayfa açmak için yılbaşı akşamında dilekler tutulur, yeni yıldan bazen sağlık bazen bol kazanç beklenir. Bu isteklerin gerçekleşmesi için ise elbette iş yine size düşüyor. Alışkanlık kazanmayı kolaylaştıran Norm Design Takvim'i masanızda kullanabilir, sayfalarında motive edici sözler bulunan ürün sayesinde yeni yılda yapacağınız her şeyi planlayabilirsiniz. Her ay için farklı bir renk kullanılan ve görsel olarak oldukça ilgi çekici bir ürün olan Norm Design Takvim, hedeflerinizi gerçekleştirirken yanınızda!

Standlı masaüstü takvimini daha detaylı incelemek istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

9. Klasik ama işlevsel bir hediye...

Ofislerde kullanılan demirbaşlardan biri hiç şüphesiz kalemlikler. Sıradan bir eşya gibi görünseler de oldukça işlevsel olduklarını söylemek mümkün. Ancak önerimiz yalnızca bir kalemlikten ibaret değil! MMA Masaüstü Kalemlik; ataç, kartvizit, not kağıdı gibi farklı eşyaları düzen içinde tutabilmek için de tercih edebileceğiniz bir ürün. Yanında bulunan telefon bölmesi sayesinde ise telefonunuza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şık ve sade bir tasarımı olan bu ürünü iş arkadaşınıza hediye etmeye ne dersiniz?

MMA Kalemlik’i daha detaylı incelemek ve satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

10. Stanley Termos'a kimse hayır diyemez...



Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

İş arkadaşınız için alabileceğiniz işlevsel hediyelerden biri termos olabilir. İşle meşgul olurken sürekli bir şeyler içme ihtiyacı duyulduğu için bu ihtiyacı gidermek adına kalitesiyle nam salmış Stanley markası ilk tercihiniz olmalı. 1,9 litre kapasiteli Stanley Termos, çift duvarlı gövdesi sayesinde içecekleri 45 saate kadar sıcak, 48 saate kadar ise soğuk tutabiliyor. Tüm anlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Stanley Termos, paslanmaz çelik gövdesiyle uzun yıllar boyunca yanınızda olacak bir ürün.

Ergonomik bir tasarıma sahip Stanley Termosu'u daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

