Yılbaşı çiçeği adı nedir? Yılbaşı çiçeği çeşitleri nelerdir?

Yılbaşı kutlama teması, insanlar için yeni başlangıçları ve umutları simgeler. Yılbaşı çiçeklerinin parlak renkleri ve yılbaşı ile özdeşleşmesi, bu bitkilerin popülaritesinin artmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, yılbaşı çiçeği geçmişi geride bırakıp yeni yılın gelmesini kutlarken hem bir ev dekorasyonu parçası hem de yeni bir umut kaynağı olarak yer edinmiştir.

Yılbaşı çiçeği çeşitleri nelerdir?

Yılbaşı çiçekleri genellikle kışın soğuk atmosferini ısıtmak ve evlere yılbaşı ruhunu taşımak için tercih edilen bitkilerdir. Bunlardan iki tanesi yılbaşı kaktüsü ve kokina çiçeği, bilhassa yılbaşı döneminde evleri süsleyen ve bu dönemin simgeleri hâline gelen bitkilerdir. Her iki bitki de hem görsel olarak beğenilir hem de yılbaşı dekorasyonlarına eşlik eder.

Yılbaşı çiçekleri aşağıdaki gibidir:

Yılbaşı Kaktüsü / Yılbaşı Çiçeği (Schlumbergera)

Yılbaşı kaktüsü olarak da bilinen yılbaşı çiçeği, Schlumbergera familyasının bir üyesidir. Kış aylarında renkli çiçeklerini açmasıyla bilinen bu bitki, Brezilya'nın tropikal ormanlarında yetişir. Özellikle yılbaşı zamanında çiçeklendiğinden, dönemin en ikonik bitkilerinden biri olarak evlerde yerini alır. Yılbaşı kaktüsü aralık ve ocak ayları arasında çiçek açar bu da ona "yılbaşı çiçeği" veya "Noel kaktüsü" gibi isimler kazandırmıştır. Genellikle kırmızı, pembe, beyaz, mor ve bazen sarı tonlarında çiçekler açar. Bu renkler yılbaşı atmosferiyle mükemmel uyum sağlar.

Kokina (Ilex aquifolium)

Bir diğer yılbaşı çiçeği olan Kokina Çiçeği'nin bilimsel adı Ilex aquifolium olarak bilinir. Bu çiçek son dönemde yılbaşı zamanlarında tercih edilen bitkilerden biri hâline gelmiştir. Yapraklarının kenarlarında bulunan dikenler ve parlak kırmızı meyveleri ile dikkat çeken Kokina, geleneksel olarak yılbaşı dekorasyonunda kullanılır. Bu çiçeği köklü bir geçmişi olup, birçok kültürde şans ve bereket getirdiği düşünülür. Kokina son dönemde yılbaşı dekorasyonunda sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Genellikle kapılarda, pencerelerde ve masa süslemelerinde kullanılır. Bununla birlikte yılbaşı ağacının etrafına yerleştirilerek evde şık bir atmosfer yaratır.