Yılbaşı çiçeği​ bakımı nasıl yapılır? Yılbaşı çiçeği nasıl bakılır? Yılbaşı çiçeği​ bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Yılbaşı çiçeği zamansız bir süs bitkisi olarak yıllardır popülerliğini korumaktadır. Yılın ilk günlerinde çiçek açmasıyla bilinen bitki aynı zamanda yılbaşı kaktüsü olarak da adlandırılır. Yılbaşı çiçeğinin bakımı oldukça kolay olmakla birlikte doğru koşullarda yetiştirildiğinde yılbaşı döneminde canlı ve etkileyici çiçekler açar. Yetiştirilmesi için bazı özel bakım gereksinimleri olsa da her sene yılbaşı süslemelerini tamamlar. Bu kapsamda, "yılbaşı çiçeği bakımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?" sorusuna yanıt aranmaktadır.

Yılbaşı çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Yılbaşı çiçeğinin bakımı şu şekilde sıralanabilir:

Işıklandırma

Yılbaşı çiçeği, doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymadan her sene çiçek açabilen bir bitki türüdür. Doğal ortamı olan Brezilya ormanlarında ağaçların gölgeli bölgelerinde büyür. Ancak yine de bitkinin sağlıklı büyüyebilmesi için iyi bir aydınlatma ortamına sahip olması önemlidir. Yılbaşı çiçeği, balkon veya teras gibi yerlerde zayıf kış güneşini alması sağlanabilir.

Sıcaklık

Yılbaşı çiçeği, balkon gibi dış mekanlarda yetiştiriliyorsa aşırı soğuktan korunması gerekmektedir. Don olayı çiçeğe zarar verebilir.

Nem

Yılbaşı çiçeği, nemli ortamları sevdiğinden sıcak yaz günlerinde yapraklarına su püskürtülmesi gerekir. Sprey ile su sıkmak bitkinin nem ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Sulama

Yılbaşı çiçeği sulama sıklığı çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, toprağın türü, bitkinin iç mekanda mı yoksa dışarıda mı olduğu, saksının büyüklüğü ve aldığı güneş ışığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak haftada en az 1 kez sulanması önerilir.

Gübreleme

Yılbaşı çiçeği zengin gübrelerden fayda sağlar. Bitkinin zayıf büyüdüğü gözlemleniyorsa demir şelat (demir açısından zengin gübre) eklenerek, kompostla sulama yapılabilir. Bu çiçeğin güçlenmesine ve daha sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır.

Saksı değişimi

Yılbaşı çiçeği, yavaş büyüyen bir bitki olduğundan her yıl saksı değişimine ihtiyaç duymaz. Ancak, ilkbahar aylarında bitki büyümeye başladığında saksı değişimi yapılabilir. Saksı değişimi sırasında gözenekli bir alt tabaka kullanılmalıdır. Bu al tabaka sayesinde suyun iyi bir şekilde süzülmesi ve köklerin hava alması sağlanır.