Yılbaşı eğlencesi için hazırladığı tüplü düzenek adeta EYP’yi anımsattı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir şahıs akıllara durgunluk veren bir yılbaşı kutlamasına imza atarak, kestiği mutfak tüpünün içine düzenek kuran ve potasyum clorit ile odun kömürü koyan şahıs ardından havai fişek patlattı. Şahıs yaptığı garip patlayıcı düzeneğini ise sosyal medya hesabından ‘yeni keşif tüp fişek’ diye paylaştı.

Akıllara durgunluk veren olay Çivril ilçesinde yaşandı. Sadık K., isimli şahıs sosyal medya hesabından yılbaşı eğlencesi adı altında mutfak tüpü içerisinden havaya havai fişek atarken çektiği bir videoyu yükledi. Şahsın yüklediği ilginç videoda tüpün içinden çıkan havai fişeklerin elektrik telleri altında büyük bir gürültü ile patladığı görüldü. Sadık K., videoyu ise ‘Yeni yıla da bu keşifle girdik, süper oldu. Tüpe domuz kovucuya monte, tüp fişek. Potasyum clorit ve diğer renkler odun kömürü’ başlığı ile paylaştı.

Yılbaşı eğlencesi dolayısı ile Sadık K.’nin hazırladığı havai fişek patlattığı düzene görüntüsü ile adeta el yapımı patlayıcı (EYP) anımsattı.

Olayla ilgili polisin soruşturma başlatıp başlatmadığı ise bilinmiyor.

