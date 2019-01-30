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Yılbaşı ertesi için ’sağlıklı beslenin’ uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 23:03 | Son Güncelleme

Yeni yılda kurulan özenli sofralar ve geçirilen eğlence dolu vakitlerin ardından yılbaşı ertesi sağlıklı beslenmenin gerekliliğini belirten uzmanlar, "Sabah güne ılık limonlu su ile başlanmalı ki karaciğer detoksifikasyonu devreye girsin.

Yeni yılda kurulan özenli sofralar ve geçirilen eğlence dolu vakitlerin ardından yılbaşı ertesi sağlıklı beslenmenin gerekliliğini belirten uzmanlar, "Sabah güne ılık limonlu su ile başlanmalı ki karaciğer detoksifikasyonu devreye girsin. Mutlaka kahvaltı yapın. Gün içinde 2-3 litre su için. Akşam yemeğini ise yoğurt, ananas, badem, tarçın ve yulaftan oluşan karışım ile yapın” dedi.
Yeni yıla girerken buluşulan akşam sofraları çeşit çeşit yemeklerle donatılırken, yiyeceklerin dozunun fazla kaçması rahatsızlık oluşturabiliyor. Yılbaşı gecesi sınırsız şekilde yemeklere yüklenilirken, uzmanlar yılbaşı gecesi alınan fazla kalori ve yiyeceklerin oluşturacağı ödemin atılması için özellikle ertesi gün sağlıklı beslenmenin gerekliliğini belirterek uyarılarda bulundu.
Yeni yılda çeşitli ve özel sofralar kurulduğunu ve yılda bir kere olan bu akşam için sınırlar koymanın çok mantıklı gelmediğini ancak bazı tedbirler alınabileceğini dile getiren Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, "O gün içinde fazla kalori almayı veya ertesi gün pişman olmayacak şekilde beslenmeyi sağlayabiliriz. Yılbaşı akşamı yemeği fazla yeme düşüncesiyle gündüz aç kalmak yanlış. Kişi, gün içinde aç kaldığı için enerjisi düşüyor ve sonrasında yemeklere saldırabiliyor. Bunun yerine dengeli bir kahvaltı yapıp belki daha az kalori alınabilir ama akşam yememeye özen gösterilerek mümkünse akşam yemeğinden önce bir ara öğün yapılarak, akşama daha dengeli ve yumuşak bir geçiş yapmayı sağlayabilirler” dedi.

Meze tavsiyesi
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden meze, pasta, tatlı, cips gibi yiyeceklerin tüketilmesi noktasında da uyarılarda bulunan Aktaş, kızartmalı ve yağlı meze yerine yoğurtlu ya da peynirli mezelerin tercih edilmesini, tatlılardan da birer porsiyon yerine tadımlık tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Yılbaşı ertesi sağlıklı beslenmesinin önemine değinen Özel Egesante Tıp Merkezi doktorlarından Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, “2019’un ilk günü herkes biraz fazla vicdan azabıyla uyanacak. Bunun sebebi gece kaçırılan fazla yemekler olabilir. Ertesi günü telafi etmek aslında mümkün. Mutlaka sabah güne ılık limonlu suyla başlamalılar ki karaciğer detoksifikasyonu devreye girsin. Mutlaka kahvaltılarını yapmalılar. Çünkü sabah düşük kan şekeriyle uyanabilirler. Kahvaltımızda yine hafif protein yumurta, peynir, 5-6 adet zeytin, 1 dilim ekmek, potasyumdan zengin sebzeler tüketebiliriz. Özellikle ödem atmada etkili olan maydanoz, ayrıca avakado tüketebiliriz. Bir gün öncenin yorgunluğunu atmak için mutlaka ertesi gün 2-3 litre su içmemiz gerekiyor. Muhtemelen bir gece önceden kaynaklanan uyku problemleri olabileceği için o gün içinde 35-40 dakikalık bir yürüyüş öneriyorum. Hem daha rahat uyumak hem de metobolizmanızı hızlandırmak için mutlaka hareket de öneriyorum” diye konuştu.

Yoğurt, ananas, tarçın, yulaf, badem karışımı
Yılbaşı ertesi için özel tarif de veren Diyetisyen Aktaş, "Yılbaşı akşamı çok kaçırdıysanız bunu ertesi gün telafi edebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz tabii ki ertesi günü hafif atlatarak. Akşam saatlerinde yapacağınız dengeli bir öğünle bir gün önceki günü telafi etmek mümkün. Bunun için kalsiyum açısından faydalı olan yoğurt, ödem atmada oldukça etkili olan ananas, yağlı tohumlardan faydalı badem, tokluk hissi ile lifi artırmak için yulaf ve kan şekerinizi dengelemek için de tarçınla güzel bir karışım yapıyoruz. O gün akşamımızı hafif bir şekilde geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

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