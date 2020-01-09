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  4. Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Ankara'da yılbaşı gecesi saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince 30 Aralık'ta gözaltına alınan zanlıların ifadeleri, DEAŞ adına Ankara'da yapılması planlanan terör eyleminin içeriğini gözler önüne serdi.

DEAŞ'lı teröristlerin, yılbaşında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan polislere yönelik eylem planladıkları, bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme talep ettikleri belirlendi.

Zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde de askeri eğitim ve bomba yapımı videoları bulundu.

Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonla 30 Aralık'ta gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 1'i Iraklı 6 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ polis Terör örgütü yılbaşı

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