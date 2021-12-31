Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat!

Yeni yıl dediğimizde hepimizin aklına özenle hazırlanmış kusursuz sofralar geliyor. Yılbaşı sofrasında her ne kadar dikkat etmeye çalışsak da bazen ipin ucu kaçabiliyor. Peki bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? “Yılbaşı sofrası ve yemekleri yüzünden bir akşam kaçamak yapmak, sağlıklı beslenme adına her şeyi bitirmek anlamına gelmez. Ama bir kronik hastalığınız varsa, kaçamak yapmak sağlığınızı riske atabilir” diyen Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş sözlerine şöyle devam ediyor: “Dolayısıyla diyabeti olanlar, tansiyon problemi yaşayanlar, kalp ve böbrek hastalıkları olanlar veya hastalıklarına bağlı sürekli ilaç kullananlar veya özel beslenme gerektiren durumlar söz konusuysa dikkatli olun. Böyle durumlarda bir günlük beslenme yanlışı bile önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir.”

YENİ YILA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT!

Yemeğe çok aç oturmamaya çalışın” diyen Diyetisyen Renan Güneş, yılbaşı gününe özel diğer beslenme önerilerini ise şu şekilde sıralıyor;

Kendinizi iyi hissettirecek yemek seçimleri yapın.

Gün boyunca ara öğünler yapmaya çalışın.

Yemek öncesi zeytinyağlı ve salata gibi hafif başlangıçlar ile yemeğe başlayın.

Yılbaşı gecesi için et olarak hindi iyi bir tercih olacaktır ama onun yerine tavuk veya balık gibi beyaz etleri de tercih edebilirsiniz.

Karbonhidrat olarak pilav, çorba veya ekmekten birini tercih edebilirsiniz.

Tatlı olarak çok yağlı kızarmış şeker oranı ve kalorisi yüksek tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz.

Yılbaşının vazgeçilmezi kuruyemişleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Hem kalorisi yüksek hem de kavrulmuş olanların tuz içeriği fazla olduğundan çiğ olanları tercih edilmeli ve küçük bir kâseden fazlası tüketilmemelidir.

Yemek sonrası gece devam edeceğinden daha fazla kalori almamak için, taze sebze ve meyveleri atıştırabilirsiniz.

Eğer alkol tüketecekseniz dikkatli olun. 1 gram alkolün 7 kalori olduğunu unutmayın. Alkol tüketimini de sınırlamaya çalışın. Alkol alırken kan şekerinizde dengesizlik yaratmaması için yemekle beraber tüketmeye özen gösterin. Alkol alırken aşırı yağlı yiyecekler tüketmemeye ve yavaş içerek geceye yaymaya çalışın.

Kendi limitlerinizi belirleyin ve hayır demeyi öğrenin.

Su tüketiminizi artırmaya çalışın.

YENİ YILIN İLK GÜNÜNE ÖZEL BESLENME TÜYOLARI

Yılbaşı gecesi çok kaçırdıysanız, ertesi gün beslenmenize ayrı bir özen gösterin. Yılbaşı sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmak gerektiğini söyleyen Diyetisyen Renan Güneş “Kafeinli içeceklerden mümkün olduğumca uzak durarak, çay ve kahve tüketiminizi azaltın. Bu kapsamda tüketeceğiniz yeşil çay, beyaz çay, biberiye, kekik gibi bitki çayları ödeminizi atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda alkol vücutta su tutup ödem yapacağından birkaç gün alkolü vücuttan atabilmek için bol su tüketmeye özen gösterin” dedi. Hafif ara öğünlerin de önemine dikkat çeken Güneş “Hazırlayacağınız zengin bir sebze çorbası toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırarak sizi tok tutar ve ödeminizi atmaya yardımcı olur. Daha fazla potasyum içeren yiyecekler tüketmeye çalışın. Daha fazla potasyum almak, sodyum fazlasının vücuttan atılmasını sağlar. Böylelikle ödemin azalmasını sağlar. Mümkünse ertesi gün ve sonrası birkaç gün hafif tempoda yürüyüş yapmaya çalışın” diyerek sözlerini noktaladı.

