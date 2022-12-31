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Yılbaşı Gecesi filmi nereden izlenir, konusu ne? Yılbaşı Gecesi filmi kadrosunda kimler var? İşte Gülse Birsel'in son bombası Yılbaşı Gecesi!

31.12.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Yılbaşı Gecesi filmi 30 Aralık 2022(dün) yayınlandı. Başrolde yine Gülse Birsel'in olduğu filmin konusu izleyiciler tarafından merak edildi. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip Yılbaşı Gecesi filmi izleyiciyi yine kırıp geçirecek. Peki Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi nereden izlenir, konusu nedir? İşte film ile ilgili merak edilen detaylar...

Yılbaşı Gecesi filmi nereden izlenir, konusu ne? Yılbaşı Gecesi filmi kadrosunda kimler var? İşte Gülse Birsel'in son bombası Yılbaşı Gecesi!

Gülse Birsel'in son filmi Yılbaşı Gecesi filmi dün yayınlandı. Dijital platforma yayınlanan filmin konusu izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Sağlam oyuncu kadrosuna sahip film ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi nerede yayınlandı, filmin konusu nedir? İşte Yılbaşı Gecesi filmi ile ilgili bilgiler...

YILBAŞI GECESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yılbaşı Gecesi filmi asla aynı yerde olmamaları gereken ama bir şekilde yılbaşı gecesi bir araya gelen insanların yaşadıklarını anlatıyor. Pandemi döneminin sonlarına geldiklerini düşünen Didem, Yılbaşı Gecesi’nde tüm sevdikleriyle bir araya gelmeyi planlamaktadır.

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Günlerdir bu güne hazırlanan Didem, yılbaşı sabahında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini öğrenir. Bu durum üzerine Ozan, eşinin günlerce özenerek hazırladığı yılbaşı gecesinin kötü geçmemesi için, sitedeki komşularını partiye davet etmeye karar verir. Ancak bu komşular asla bir araya gelmemesi gereken insanlardır. Komşuların partiye katılmasıyla Yılbaşı Gecesi’nde beklenmedik olaylar meydana gelir.

YILBAŞI GECESİ FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi filmi 30 Aralık 2022'de yayınlandı. Dijital platforma yayınlanan film ilk günden oldukça yoğun ilgi gördü. Disney Plus'ta yayınlanan film, yeni yıla evlerinde girecekler için keyifli bir seçenek gibi duruyor. Fragmanın yayınlandığı günden itibaren merakla beklenen film Disney Plus üzerinden izlenebilecek.

YILBAŞI GECESİ FİLM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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YILBAŞI GECESİ OYUNCU KADROSU

Gülse Birsel senaryosunu yazdığı Yılbaşı Gecesi filminde aynı zamanda da başrolde bulunuyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Yılbaşı Gecesi filminin yönetmeni Ozan Açıktan'dır. Yılbaşı gecesi filmi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmin kadrosunda; Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimler bulunuyor.


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