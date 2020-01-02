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  4. Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ korkunç bitti

Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ korkunç bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan bir şahıs hayatını kaybetti.

Zeytinburnu’nda yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan bir şahıs hayatını kaybetti. Uyuşturucu satıcısıyla telefonla görüntülü konuşarak uyuşturucu alacaklarını söyleyen arkadaşı ve uyuşturucuyu getiren torbacı gözaltına alındı. Telefonda görüntülü uyuşturucu pazarlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokak’ta bulunan bir tekstil mağazasında yılbaşı gecesi yaşandı. İddiaya göre, 31 Aralık 2019 akşamı bir tekstil mağazasında toplanan Emrullah Orhan (26), Hüseyin Selçuk (26) ve Emre Dikmen (26) uyuşturucu madde almak için satıcılarla iletişime geçti. Telefonda görüntülü olarak uyuşturucu satıcısı Şehmus Çelik (20) ile konuşan Emre Dikmen, uyuşturucu madde almak için pazarlık yaptı. Görüntülü konuşmanın ardından mağazaya gelen Şehmus Çelik, uyuşturucu maddeyi teslim edip mağazadan ayrıldı. Gece saat 01.00 sıralarında şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emrullah Orhan’ın uyuşturucudan hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarı yapan ölen şahsın arkadaşı Hüseyin Selçuk, şahsın gece 3-4 adet uyuşturucu hap yuttuğunu söyledi. Polis ekipleri uyuşturucuyu temin eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘Görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ kamerada
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrullah Orhan’ın ölümüne sebep olan uyuşturucu maddeleri kimin temin ettiğini bulmak için mağazadaki güvenlik kameralarını izlemeye başladı. Görüntüleri izleyen ekipler, ölen şahsın arkadaşı Emre Dikmen’in telefonla uyuşturucu satıcısı ile görüntülü konuştuğunu belirledi. Uyuşturucu satıcısına telefonda uyuşturucu madde alımı yapacağını bildirdiği ve arkadaşına uyuşturucu madde temin ettiğini tespit edilen Dikmen’in, arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Mağazaya gelen torbacı yakalandı
Uyuşturucu maddeleri temin etmesi için Emre Dikmen’in telefonda görüntülü konuştuğu Şehmus Çelik isimli torbacının mağazaya geldiği anlar da kameralara yansıdı. Emrullah Orhan’ın ölümüne sebep olan uyuşturucu maddeyi satan, ticaretini yapan şüpheli Şehmus Çelik isimli şahıs da Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İkisi de savcılığa sevk edildi
Yakalanan Emre Dikmen ve Şehmus Çelik’e “Ölüme Sebebiyet Vermek” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Satmak, Almak ve Temin Etmek” suçlarından ayrı ayrı işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla konu ile ilgili tahkikat tamamlanarak şüpheliler savcılığa sevk edildi.

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