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  4. Yılbaşı gecesi hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı’ya bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde 25 yaşındaki bir genç, yılbaşı eğlencesinde yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, İzmir Torbalı’ya bağlı Yazıbaşı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir evde üç arkadaş yılbaşı eğlencesi için bir araya geldi.

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetti

İzmir Torbalı’ya bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde 25 yaşındaki bir genç, yılbaşı eğlencesinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Torbalı’ya bağlı Yazıbaşı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir evde üç arkadaş yılbaşı eğlencesi için bir araya geldi. Gece geç saatlere kadar eğlenen gençlerden Mert Gönülal (25), henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fenalaştı. Fenalaştıktan sonra kalbi durduğu iddia edilen Gönülal, arkadaşları tarafından hastaneye götürülemeden hayatını kaybetti. Sabah saat 05.00 sularında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesiyle inceleme başlatıldı. Gönülal’ın cenazesi adli tıp merkezine götürüldü.

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetti

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