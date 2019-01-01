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Yılbaşı gecesi içki içerken rahatsızlandı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 23:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yılbaşı gecesi açık havada arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra rahatsızlanan Oğuzhan Kılıç (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Bayraklı'da yılbaşını gecesi arkadaşları ile birlikte dışarıya çıkan Oğuzhan Kılıç, iddiaya göre sahil kenarında içki içti.

Yılbaşı gecesi içki içerken rahatsızlandı, hastanede öldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yılbaşı gecesi açık havada arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra rahatsızlanan Oğuzhan Kılıç (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bayraklı'da yılbaşını gecesi arkadaşları ile birlikte dışarıya çıkan Oğuzhan Kılıç, iddiaya göre sahil kenarında içki içti. Gecenin ilerleyen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan Kılıç, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kılıç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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