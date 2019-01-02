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Yılbaşı gecesi öldürülen kardeşler toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi Talip Atalay tarafından 'dertlerini dinlemedikleri' iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak, öldürülen kardeşler Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46), toprağa verildi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi Talip Atalay tarafından 'dertlerini dinlemedikleri' iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak, öldürülen kardeşler Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46), toprağa verildi. Yılbaşı gecesi Derince'de bir kahvede meydana gelen olayda, iddiaya göre; Talip Atalay, kardeşler İlhami Ayğan ve Kıyas Ayğan ile alkol almaya başladı. Bu sırada da 'Ben garibanım' diyerek, iki kardeşe dertlerini anlatmak istedi. Ancak kardeşler, "Şimdi senin derdini mi dinleyeceğiz?' diyerek Atalay'ı tersledi. Çıkan tartışmanın ardından kahveden ayrılan Talip Atalay, pompalı tüfeğini alıp kısa süre sonra geri geldi. Atalay, kahve içinde kardeşleri, kurşun yağdırarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Talip Atalay, buluştuğu arkadaşlarıyla yılbaşı eğlencesine devam etti. Polisin operasyonu ile yakalanan Atalay tutuklandı. Saklanmasına yardımcı olan 4 arkadaşı ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşler bugün Derince 44 Evler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede iki ağabeyinin acısını yaşayan Bektaş Ayğan, taziyeleri kabul etti.

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