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  4. Yılbaşı gecesi ölümüne neden olmuştu! "Seni vurayım mı?" diye sorduğu anda tetiği çekti

Yılbaşı gecesi ölümüne neden olmuştu! "Seni vurayım mı?" diye sorduğu anda tetiği çekti

15.05.2024 00:04
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İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi silahla başından vurduğu 17 yaşındaki Meleknur Özgener'in başından vurarak öldüren Ercan Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şahin hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yılbaşı gecesi ölümüne neden olmuştu! "Seni vurayım mı?" diye sorduğu anda tetiği çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında hastane polisi tarafından Balat Polis Merkezine 17 yaşında bir kızın silahla vurulmuş halde getirildiğinin ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Hastaneye yaralı getirilen Meleknur Özgener'in kafasının sol bölgesinden bir mermi girişi olduğu aktarılan iddianamede, olay anında Özgener'in yanında bulunan arkadaşı N.A'nın "tanık" sıfatıyla alınan ifadesine yer verildi.

Tanık N.A, yılbaşı gecesi Özgener'le buluştuğu sırada mahalleden tanıdıkları sanık Ercan Şahin ile karşılaştıklarını, sanığın araçta olduğunu, Özgener'in üşümesi üzerine aracın ön sağ koltuğuna oturduğunu, kendisinin ise şoför mahallinin camının önünde durduğunu anlattı.

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"SENİ VURAYIM MI?" DİYE SORDUĞU SIRADA TETİĞİ ÇEKTİ!

Şahin'in yeni aldığını söylediği silahı arabanın kapısının kenarından çıkartarak kendisine doğrultup, "Vurayım mı seni?" dediğini ifade eden N.A, ardından sanığın silahı Özgener'e doğrultarak "Seni vurayım mı?" diye sorduğu sırada tetiği çekip başından vurduğunu kaydetti. N.A, Özgener'in başından kan gelmesi üzerine aracın arka koltuğuna geçerek, "Meleknur'u hastaneye yetiştirelim." dediğini dile getirdi.

"ARABAYA BİNECEKSİN YOKSA AİLENE ZARAR VERİRİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Sanığın en yakın hastaneye gelmeden iki sokak önce durduğunu ve elindeki silahı maktulün eline tutuşturarak havaya bir el ateş ettiğini söyleyen N.A, hastanede Özgener'i sedyeye koyduktan sonra Şahin'in kendisini "Arabaya bineceksin, yoksa ailene zarar veririm" şeklinde tehdit etmesi üzerine araca bindiğini anlattı.

Arabaya bindiğinde sanığın kendisine, "Silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Meleknur aldı ve silah ateş aldı diyeceksin" dediğini ve sonra kendisinin araçtan inerek maktulün yanına gittiğini kaydeden N.A, hastanede oldukları sırada sanığın eşinin kendisini arayarak Özgener'in durumunu sorduğunu dile getirdi. İddianamede, Özgener'in bir hafta sonra hastanede hayatını kaybettiği, sanık Şahin'in olaydan 8 gün sonra karakola giderek teslim olduğu belirtildi.,

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İddianamede ifadesine yer verilen sanık Şahin, araçta Özgener ve arkadaşı N.A ile sohbet ettiklerini kaydederek, araçtaki silahlı fark edip almak isteyen Özgener'e izin vermediğini ancak buna rağmen Özgener'in hamle yaptığını öne sürdü. Şahin, Özgener'i silaha ulaşamaması için kendisine doğru çektiği sırada silahın ateş aldığını ve Özgener'in başından vurulduğunu iddia ederek, N.A ile hastaneye giderken aracı durdurduğunu ve bu esnada silahın tekrar ateş aldığını savundu.

Özgener'i hastaneye bıraktıktan sonra korktuğu için kaçtığını söyleyen Şahin, genç kızın hayatını kaybetmesi üzerine teslim olduğunu dile getirdi. İddianamede sanık Şahin'in "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında Şahin, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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ölüm yılbaşı gecesi
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