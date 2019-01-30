HABER

Yılbaşı gecesi pompalı tüfekle öldürülen 2 kardeş toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürülen 2 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürülen 2 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede taziyeleri kabul eden ve son bir yılda 4 abisini kaybettiği öğrenilen Bektaş Aygan ise güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Ören Sokak’ta bulunan bir kahvehanede yılbaşı gecesi meydana gelen olayda İlhani Ayğan (50) ve Kıyas Ayğan (46) adlı 2 kardeşle bir süre tartışan T.A. (37) adlı şahıs, aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye gitti. İnternet üzerinden daha önceden satın aldığı pompalı tüfeği alarak geri gelen T.A., kahvehanede oturan 2 kardeşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası tüfeğini yazıhaneye atarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlhani Ayğan ve Kıyas Ayğan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet sonrası alem yapan saldırgan tutuklandı
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ayğan kardeşlerin cesetleri morga kaldırılırken, olay yerinden kaçarak bir binanın bodrum katında saklanan T.A. ile saklanması için kendisine yardım etiği belirlenen M.D., M.M., F.Y. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen katil zanlısı T.A.’nın tutuklanmasına karar verilirken, katil zanlısına yardım ettikleri iddiası ile gözaltına alınan M.D., M.M., F.Y. ve S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Morga kaldırılan 5 çocuk babası Kıyas Ayğan ve bekar olduğu öğrenilen İlhani Ayğan’ın cenazeleri ailesine teslim edildi. Evlerinin önüne götürülen Ayğan kardeşlerin cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak için Derince 42 Evler Camii’ne getirildi. Ayğan kardeşler için kılınan cenaze namazına kardeşi Bektaş Ayğan, Kıyas Ayğan’ın çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında taziyeleri karşılayan Bektaş Ayhan’ın 2018 yılı Ocak ayında Halil Ayğan isimli kardeşini kanserden, Şubat ayında ise Sabri Ayğan isimli kardeşini Derince Limanı’nda yaşadığı bir iş kazasında kaybettiği öğrenilirken, Kıyas ve İlhani Ayğan isimli kardeşlerini de 2018’in son gününde kaybettiği öğrenildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından Kıyas Ayğan ve İlhani Ayğan’ın cenazeleri Derince 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde toprağa verildi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Takla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardıTakla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardı
Maçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandıMaçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.