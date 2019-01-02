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Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü.

Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz, hayatını kaybetti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü. Sönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak.
Yılbaşı akşamı sahte alkollü içki içtiği iddia edilen Engin Sönmez, sabaha karşı sokakta, yere yığılmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz, hayatını kaybetti

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