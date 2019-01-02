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Yılbaşı gecesi, silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

BOLU'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yılbaşı gecesi, silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, yılbaşı gecesi saat 01.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. kız arkadaşlarıyla birlikte pistte dans etmeye başladı. Ancak bir süre sonra kız arkadaşının taciz edildiğini ileri sürerek, bazı müşteriler ile tartıştı. Bunun üzerine mekandaki çalışanlar, K.Ö.'yü döverek, dışarı çıkardı. K.Ö. ise durumu 4 arkadaşına haber verdi. Grup, yeniden mekana geldi. İkinci kez çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.Ö. ile arkadaşları M.A., E.S., S.S. ve Ü.A.'nın bıçak ve silah kullandığı kavgada mekan çalışanları H.K. ve A.Ö. satır ve bıçaklarla karşılık verdi. Kavgada K.Ö. ile mekan çalışanları H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis de K.Ö., M.A., E.S., S.S. ve Ü.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Yılbaşı gecesi, silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyedeYılbaşı gecesi, silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyede

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