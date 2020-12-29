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Yılbaşı gecesi sosyal medya kullanımına dikkat!

29.12.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı gecesi sosyal medya kullanımına dikkat!

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede yılbaşı yasağı ile ilgili aykırılıkların sosyal medya üzerinden takip edileceğini açıkladı.

Yılbaşına artık sayılı günler kaldı. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hiçbir şekilde yılbaşı kutlamasının yapılmayacağı belirtilmişti. Hatta kaldığınız otelde yemek yerken bu yemeğe bir müziğin eşlik etmesi bile eğlence kapsamında sayılacaktı.

Otel ve benzeri yerlerde yapılacak olan eğlencelere kısıtlama gelince işin içerisine ev partileri girdi. Bakanlık bu partileri engellemek için de sosyal medyadan takip kararı aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Yani sosyal medyadan takip ne demek?

BİR FOTOĞRAF İHBAR KABUL EDİLEBİLİR

Aslında son derece basit. Diyelim ki yılbaşı akşamı arkadaşlarınızla bir evde toplandınız ve fotoğraf paylaştınız. Bu fotoğraf ihbar kabul edilerek evinize baskın yapılabilir ve size ceza kesilebilir.

Her şeyi bir kenara bırakırsak yılbaşı kutlamalarının dünyanın büyük bir bölümünde yasaklandığını söyleyebiliriz. Sadece bazı ülkelerde evde toplanma sayılarına bir takım esneklikler getirildi.

Örneğin halihazırda Almanya’da 5 kişiden fazla aile buluşmaları yasak. Fakat bu yasak yılbaşı gecesi için esnetildi.

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Kaldı ki yılbaşı Avrupa’da pek çok ülkede ve Amerika’da dini bir bayram olarak kutlanıyor. Ülkemizdeki kutlanış amacı ise genelde yeni bir yıla girmek oluyor.

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