HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yılbaşı gecesi sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

01.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Keçiborlu ilçesinde yaşayan Atalay Alpaslan yılbaşı gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alparslan'dan geriye kalp krizi geçirmeden 2 önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

Yılbaşı gecesi sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Isparta Keçiborlu ilçesinde esnaflık yapan Atalay Alpaslan evinde “Benim yılbaşım pijama terlik televizyon. Herkese Mutlu Yıllar” notuyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Evdekilerinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan’a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Cenazesi 02 Ocak Pazar Günü öğle namazına müteakip Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Screenshot_10

Screenshot_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Kağıt kalem görünce dayanamıyor...Kağıt kalem görünce dayanamıyor...
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Tehlike büyük! "Sadece Omicron değil"

Tehlike büyük! "Sadece Omicron değil"

Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.