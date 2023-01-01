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  4. Yılbaşı gecesi tekmeli yumruklu kavga! Ortalık bir anda karıştı

Yılbaşı gecesi tekmeli yumruklu kavga! Ortalık bir anda karıştı

01.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi Ortaköy ve Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki iki grup arasında tekme yumruk ve pantolon kemerleriyle kavga etti. Kavga çevredekiler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki trende, dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini tekme ve yumruklarla darbedettiler.

KEMERLE SALDIRDI

Kavga sırasında bir kişinin kemerle saldırması dikkat çekti. Bir süre trende kavga eden gruptan bazılarının inmesiyle kavga sona erdi.

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Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ORTAKÖY'DE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Beşiktaş Ortaköy'de de iki grup, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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(DHA)

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İstanbul kavga yılbaşı gecesi

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