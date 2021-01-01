HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

01.01.2021 20:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde bazı kişilerin kiraladıkları tekstil fabrikasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Fabrikaya saklanan şüpheliler A.Ü., İ.T. ve E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fabrikada yapılan aramada ise ofis olarak kullanılan alanda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve A.Ü. serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Aşılama sonrası okullar açılacak mı? Önemli açıklama

Aşılama sonrası okullar açılacak mı? Önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

MetroPOLL Araştırma'dan koronavirüs aşısı anketi

MetroPOLL Araştırma'dan koronavirüs aşısı anketi

Mutasyonlu virüs Türkiye'de! Prof. Çetiner'den dikkat çeken açıklamalar

Mutasyonlu virüs Türkiye'de! Prof. Çetiner'den dikkat çeken açıklamalar

3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

Çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandılar

Son dakika! Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

1 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.