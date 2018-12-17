Yılbaşı gecesi ve ertesi gün nasıl beslenmeli? Yılbaşı için uzmanlardan altın tavsiyeler...

Yeni umutları beraberinde getiren yeni yıl güzel bir kutlamayı da hak ediyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Çağnur Özdemir Ertuğrul, yılbaşı gecesi yapacağınız bu kutlamanın ertesi gün kabusa dönüşmemesi için yediklerimize dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Güne kaliteli ve yeterli bir kahvaltıyla başlamayı önerilirken, yılbaşı gecesi ve ertesi gün için beslenmeye dair önemli ipuçları.. 2018’i geride bırakırken hepimizin ortak beklentisi ise 2019’un harika bir yıl olması… Çoğumuz yeni yıl hedeflerini çoktan belirledi. İsteklerimiz arasında görüntümüz, kilomuz gibi özellikle bedenimizle ilgili beklentilerimizin yanı sıra iş, kariyer, para, aşk dilekleri de var. Hal böyle olunca yılbaşı gecesi görkemli bir kutlamayı hak ediyor. Çünkü yeni bir yıla, “yeni bir ben”e adım atıyorsunuz. İşte tam da bu yüzden çoğumuz ipin ucunu ilk geceden kaçırıyoruz. “Dün gece çok geç yattım, bugün geç kalkarım ne de olsa tatil.”

“Yok, artık yeni yılın ilk günü de ne yediğime dikkat edecek değilim!”

Spora diğer hafta başında başlarım, kolumu kaldıracak halim yok.”

“Dün partide çok kaçırdım, tüm hafta gitti. Diyete de pazartesi başlarım.”

Bu cümlelerden en az birinin hepimize tanıdık gelecektir. Yeni yılda kendimize daha iyi bakacağımızı dair verdiğimiz sözleri unutmamak, daha ilk haftadan umutları kaybetmemek için özellikle beslenme konusunda bazı önerilerde bulunuyor. Yılbaşı denildiğinde akla başlangıcından ana yemeğine dolu dolu, özenli sofralar, dostlarla hoş sohbetler, birbirinden farklı içecekler, müzik ve eğlence gelir. Sakin başlayan gecede bir süre sonra ne yiyip içtiğimizin farkına varmamaya başlarız. Sonuç ertesi gün geç uyanma, şiddetli baş ağrısı, aşırı yorgunluk hali, hala hissedilen karın tokluğu ve mide şişliğidir. İşte tam da bu nedenle yılbaşı gecesine günün ilk saatlerinden hazırlanmak gerektiğini söylüyor. MEZELER ANA YEMEKTEN DAHA KALORİLİ OLABİLİR Dışarıda veya bir davette olacaksanız, gitmeden önce sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeniz sofraya aç oturmamanızı sağlar ve daha kontrollü yemenize yardımcı olur. Açık büfe varsa tabağınızın büyük bir kısmını sebze, yeşillik ile geri kalan kısmını da ızgara etler, peynir çeşitleri ile doldurabilirsiniz. Ana yemek olarak bol soslu, salçalı, yağlı yemeklerden ziyade ızgara et, tavuk, balık ya da hindi ve yanına bol salata, sebze tercih edebilirsiniz. Alkol tüketecekseniz hem yılbaşı günü hem de ertesi gün en az 2.5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Alkol ile birlikte şekerli içecekler, tatlılar veya fazla miktarda meyve tüketmemeye özen gösterin. Mezelere de mutlaka dikkat edin, çünkü mezeler ana yemekten daha da kalorili olabilir. Bu nedenle bittikçe yenilenen, hepsi de çok lezzetli bu bir sürü küçücük tabak arasından yoğurtlu mezeler, haşlanmış sebze çeşitleri, ızgara deniz ürünlerinin olduğu, içinde daha az yağ veya şeker barındıran çeşitleri tercih edin.