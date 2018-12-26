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Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yılbaşı, herkesin ailesiyle ve sevdikleriyle bir arada olduğu, eğlendiği, güzel ve lezzetli yemekler yemek istediği, bununla birlikte yeme-içme konusunda da ölçünün kaçtığı zamanlardan biri. Uzmanlar yılbaşı sofrasına aç oturulmamasını. sıklıkla tüketilen kuruyemişlerin yüksek enerji kaynağı ve yüksek kalorili olduğu için beslenme düzenini bozacağını ve yılbaşı akşamı dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat!

Bazı basit önlemlerle yılbaşı akşamının rahat geçirilmesinin mümkün olduğunu belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “31 Aralık’ta gün boyu aç kalmamaya, yiyecekleri yavaş tüketmeye, susuz kalmamaya, kuruyemiş ve cipsleri fazla tüketmemeye dikkat edilmeli” dedi.

Yılbaşı günü, beslenme düzeninde yapılan hataların başında ‘nasılsa akşam fazla yiyeceğim’ düşüncesi ile gün boyu aç kalmak, az yemek ya da öğün atlamanın geldiğini söyleyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Uzun saatler aç kalmak, kan şekerinin düşmesine neden olacağı için iştahınızı denetlemekte de zorlanmanıza neden olur. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak güne kahvaltı ile başlamak ve öğünlerde yeteri kadar yiyerek günü tamamlamak yılbaşı sofrasındaki beslenmenizi kolay kontrol etmenize yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

ACELE ETMEDEN YAVAŞ YEMEK YENMELİ

Yiyecekler ağzımızda parçalanmaya başlayarak mideye gelir. Hızlı yemek, ağızdaki parçalanmanın yetersiz olmasına, sonrasında da midede gaz ve hazımsızlık şikayetlerine neden olur. Doyma hissinin de 20 dakikadan önce oluşmadığını hatırlayarak yemeği yavaş ve iyi çiğneyerek tüketmek son derece önemli.

KURUYEMİŞ, CİPS VE MEZELER KONTROLLÜ TÜKETİLMELİ

Tüketilen kuruyemiş miktarı arttıkça kalori alımı da artar. Hele alkol ile birleştiğinde, masum olmaktan tamamen çıkar. Cips gibi atıştırmalıklar yağ, tuz ve yoğun enerji kaynağıdırlar. Mezeler, özellikle başlangıç tabaklarında yer alan şarküteri ürünleri, yüksek oranda yağ içerdikleri için yine enerji alımını artırırlar” dedi. Bu nedenle tüm atıştırmalık ve mezelerin tüketiminde aşırıya kaçmamak ve kontrolü elden bırakmamak gerektiğine değinen Mumcu, “Kuruyemiş ve cipsler yerine taze meyveler, domates, havuç-salatalık çubukları, mezelerden peynir ve yoğurtlu seçenekler tercih edilebilir.

ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Alkolün vücuda yüksek enerji veren ve vücutta yağ olarak depolanan bir yapısı vardır. Alkol içeren içecekler ile yanında tüketilen meze, kuru yemiş ve diğer atıştırmalıklar, yemekler ve tatlılar da düşünüldüğünde bir yemekte alınan kalori miktarı oldukça büyük boyutlara ulaşır. Bu nedenle tüm tüketimlerde olduğu gibi alkollü içecekleri tüketirken de alınan miktara dikkat etmek, buz kullanarak alkol oranını seyreltmek önemli.

SUSUZ KALINMAMALI

Yılbaşı akşamı alkollü içecekler tüketiliyorsa en büyük sorunun susama hissi azalacağı için yetersiz su içmek ve vücudun susuz kalması olduğunu söyleyen Sibel Mumcu, “Bu nedenle yemek öncesi, sırası ve sonrasında su bardağı elinizden düşmemeli. Gece yatarken de mutlaka su içilmeli” şeklinde konuştu.

İŞTE YILBAŞININ ERTESİ GÜNÜ İÇİN TAVSİYELER

• Bol su içmek yararlı olacaktır. Gün boyu 2-2,5 litre su içilmeli.
• Gün sonunda ise erken yatmaya ve dinlenmeye özen gösterilmeli.
• Kahvaltıda sindirimi kolay hafifi yiyecekler, yoğurt, meyve iyi gelecektir. Kas ağrıları ve yorgunluk için potasyum kaynağı olan muz tercih edilebilir. Çay, kahve ve kolalı içecekler, içerdikleri kafeinin diüretik etkileri nedeniyle tercih edilmemeli.
• Gün içinde ağır ve yağlı yiyecekler tüketmek yerine çorbalar, sebze yemekleri ve salatalar tercih edilmeli.
• Ara öğünlerde portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi C vitamini açısından zengin meyveler tercih edilmeli.
• Açık havada kısa yürüyüşler yapılmalı.

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