HABER

Yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalıp, gençlerle yeni yıla halaylarla giren polislere, Kaymakam İsmail Pendik tarafından 'Başarı Belgesi' verildi.

Yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrik

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çalıp, gençlerle yeni yıla halaylarla giren polislere, Kaymakam İsmail Pendik tarafından 'Başarı Belgesi' verildi.
Yılbaşı gecesi Beytüşşebap'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda devriye görevi yapan polisler, zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkılar çaldı. Araçtan çalınan şarkılarla birlikte gençler ve polisler, yeni yıla halay çekerek girdi. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İsmail Pendik, gençlerle halay çeken polisleri makamına davet edip, tebrik etti. Kaymakam Pendik, polislere 'Başarı Belgesi' verdi.
Kaymakam İsmail Pendik, ilçedeki yılbaşı gecesinin, Türk- Kürt kardeşliğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Son iki yılda kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın fedakâr operasyonlarıyla ilçemiz ve çevresi huzura kavuştu. Artık terörün olmadığı gibi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin huzurun hâkim olduğu bir Beytüşşebap haline geldi. Nasıl ki kahraman silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakâr bir şekilde çalışıyorsa, bizler de halkımızın gönlüne, aklına emperyalistlerin ve onların uzantısı olan, onların maşası olan bölücü terör örgütünün ve onların uzantılarının halkımızın kalbine yerleştirdiği fitne fesatlarını tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bunun için de vatandaşlarımızı sahiplenmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle olan gönül bağlarını kuvvetlendirmek ve bölücü terör örgütünün psikolojik açıdan da tamamen yok olmasını sağlamak için her zaman gayret ve çalışma içerisindeyiz. Buradaki polis arkadaşlarımız, yılbaşı gecesinde zırhlı polis aracımızla oradaki gençlerimizle kaynaşmak, oradaki gençlerin devletimizle olan gönül bağını güçlendirmek için spontane gelişen güzel bir etkinliğe imza attılar. Onları tebrik ediyorum. İnşallah Beytüşşebap'ta bu güzellikler her zaman oraya çıkacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrikYılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrikYılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrikYılbaşı gecesi zırhlı araçtan Türkçe ve Kürtçe şarkı çalan polislere tebrik

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
Şehit Fethi Sekin, kabri başında anıldıŞehit Fethi Sekin, kabri başında anıldı
İmamoğlu:  İstanbul'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlaraİmamoğlu:  İstanbul'un gerçek sahiplerini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlara
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.