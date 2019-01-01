Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye giren eli silahlı şahıslar tarafından içeride bulunan şahıslara defalarca ateş edildi.

Şahısların pompalı tüfeklerle açtığı kurşunlardan isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

